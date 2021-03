Plus de 32 milliards Fcfa de la BEI à la BDEAC

La Banque Européenne d’Investissement (BEI) vient d’accorder un financement de 50 millions d’euros, soit 32,8 milliards francs CFA, à la Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC), a appris APA vendredi.L’accord paraphé le 03 mars dernier à Brazzaville (Congo) doit permettre la mise en place d’une ligne de financement à la BDEAC au profit du secteur privé de la Sous-Région Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC).

La mise en place de cette facilité, fruit d’une stratégie de mobilisation des ressources plus active de la BDEAC durant ces quatre dernières années, vise à soutenir les acteurs du secteur privé dont les activités contribuent à la diversification de l’économie sous-régionale et au développement du secteur social. L’objectif final est de renforcer la résilience des pays face à l’actuelle pandémie de la Covid-19.

Les projets qui seront financés dans ce cadre par la BDEAC auront ainsi de nombreux impacts socio-économiques dans la sous-région à savoir la création d’emplois, la croissance économique et le développement du secteur privé, souligne le communiqué parvenu à APA.

Par ailleurs, poursuit la note, ces ressources contribueront à la poursuite des engagements de la Banque, de plus en plus sollicitée, dans les secteurs éligibles à cette ligne de crédit comme ceux de l’agriculture, la pêche, l’industrie agroalimentaire, l’industrie manufacturière, la construction, le tourisme, les services, l’éducation et le commerce.

De plus, avec cet accord, la BEI renouvelle « de façon éclatante » sa confiance à la BDEAC qui bénéficie ainsi, pour la énième fois d’une ligne de cette Institution internationale de renom, renforçant ainsi le volet financier d’une coopération plus large entre les deux Institutions.

Pour les responsables de l’institution financière régionale, cela est également le signe « tangible » d’une crédibilité retrouvée de la BDEAC auprès des investisseurs et partenaires internationaux. Cela grâce aux vastes programmes de réformes entreprises depuis 2017 couvrant la gouvernance, la gestion des ressources humaines et les domaines opérationnels, pour s’arrimer aux standards internationaux.