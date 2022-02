Une position des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) a été attaquée ce vendredi 18 février dans la matinée par les milices Mai-Mai Yakotumba dans la localité de Bikobokobo, aux moyens plateaux de Fizi.

Selon la société civile, le bilan provisoire est d’un civil tué, un autre blessé et deux miliciens capturés. « La situation sécuritaire reste confuse suite aux attaques en répétition des Mai-Mai Yakotumba ici à Bibokoboko. Ce vendredi aux environs de 5h du matin, ils sont venus du côté Bijanda et Kafulo et ont réussi à incendier la position des FARDC de Bibokoboko. C’est aux environs de 11h que l’armée a riposté et est parvenue à repousser l’ennemi. Comme bilan provisoire, nous avons un mort et un blessé. Du côté armée c’est encore difficile de donner le bilan, mais il y a deux Mai-Mai capturés”, a dit à Cyprien Kakiza, le président de la société civile dans la localité de Bikobokobo contacté par nos confrères de l’actualité.cd.

L’armée a confirmé cette attaque, mais sans donner assez de précisions. « Je suis au courant de l’attaque des Mai-Mai ce matin à Bikobokobo, je confirme l’attaque », a laconiquement indiqué le lieutenant Marc Elongo, porte-parole de l’opération sokola 2 au Sud-Kivu.