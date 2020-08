Après l’adoption du projet de construction de la Corniche de Kinshasa lors de la 43ème réunion du Conseil des ministres du vendredi 7 août 2020, le promoteur (la société STARSTONE) a convié les ministres concernés directement par le projet à pouvoir visiter ses réalisations similaires d’aménagement immobilier à Brazzaville, en République du Congo.

C’est dans ce cadre que le Ministre de l’Urbanisme et Habitat, Pius Muabilu Mbayu, est placé à la tête d’une délégation gouvernementale composée de ses collègues des Affaires foncières et de l’Aménagement du Territoire pour une mission à Brazzaville qui va du 13 au 16 août 2020.

D’ores et déjà, cette délégation ministérielle conduite par le Ministre d’Etat, Ministre de l’Urbanisme et Habitat, Pius Muabilu Mbayu est arrivée à Brazzaville depuis hier, jeudi 13 août, pour cette mission de travail. Pius Muabilu Mbayu, Molendo Sakombi et Aggée Matembo sont allés palper du doigt les réalisations à Brazzaville de l’entreprise retenue pour le projet concernant la construction de la Corniche de Kinshasa.

Face à la presse, le ministre d’Etat Pius Muabilu Mbayu n’a pas manqué d’éclairer l’opinion nationale. « Reçus par le patron d’Unicon Congo, M. Pereira, la délégation venue de Kinshasa aura un programme chargé comprenant, entre autres, une visite de travail avec le ministre des Grands Travaux et Aménagement di Congo-Brazza, Jean-Jacques Bouya, une visite à l’Université Denis Sassou Nguesso de Kintele et tant d’autres », renseigne-t-il.

Il y a lieu de souligner que le projet de la Corniche de Kinshasa vise la valorisation de la zone côtière du Fleuve Congo, par l’aménagement des logements collectifs, commerces, bureaux, centre culturel et hôtels aux standards internationaux. En fait, il s’agit d’un projet immobilier et d’urbanisme à usage mixte sur une superficie de 187 Ha, vu que la ville de Kinshasa n’exploite pas suffisamment la belle vue sur le Fleuve Congo. Ce projet va se réaliser grâce au partenariat public-privé entre la ville-province de Kinshasa et la Société STARSTONE.