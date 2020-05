Pétition contre Kabund: de sa cellule, Kamerhe a demandé aux élus de son parti d’apporter leur soutien à l’UDPS

L’ex-directeur de cabinet du chef de l’Etat, a demandé aux militants de sa formation politique l’Union pour la nation congolaise (UNC) d’apporter leur soutien à l’UDPS, « parti partenaire dans l’alliance CACH ».

Cette sortie médiatique, de sa cellule de Makala, intervient suite aux débats sur la motion de défiance contre Jean-Marc Kabund, premier-vice président de l’Assemblée nationale et président a.i du parti présidentiel. Kamerhe dit qu’il ne peut rester indifférent.

Il invite ainsi les députés de l’UNC, membres du groupe parlementaire CACH, à encourager une voie de sortie de la sagesse pour cette crise dans l’intérieur de préserver la stabilité de la coalition FCC-CACH.

Depuis sa cellule Vital Kamerhé « rappelle aux alliés du FCC-CACH que toute coalition est un chemin parsemé d’embuches et qui demande de part et d’autre beaucoup de retenue et de sagesse en vue de toujours privilégier les intérêts supérieurs de la nation à travers un dialogue permanent », dit son communiqué.

Le leader de l’UNC en prison depuis 10 mars, « réitère son soutien à la coalition FCC-CACH, gage de réussite dans l’exécution de notre programme conjoint du gouvernement aux fins de rencontrer les attentes de nos compatriotes ».