Pénurie d’essence à Kisangani : une cargaison de plus de 2.000.000 litres expédiée

Le ministère de l’économie, s’emploie à mettre fin à la pénurie d’essence dans la ville de Kisangani. En collaboration avec le gouvernement, la société Engen a envoyé une cargaison de 2.000 mètres cubes soit plus de 2.000.000 de litres d’essence dans la capitale de la Tshopo pour pallier le déficit actuel.

Selon le directeur général de la société Engen qui a fait cette annonce lundi dernier au sortir d’une réunion avec la ministre de l’économie, Acacia Bandubola, il s’agit d’un bateau et des camions qui vont arriver à Kisangani dans les tout prochains jours.

« Dans la mise au point, nous avons constaté qu’il y a des bateaux qui sont déjà en cours de route, il y a un bateau qui est sur Mbandaka qui a pris plus 2000 mètres cubes soit 2.000.000 de litres d’essence. Ce bateau-là vient de terminer à Mbandaka et va continuer pour arriver probablement dans 10 jours en principe. En plus de cela, il y a des camions qui viennent de l’Est », a-t-il fait savoir.

En dehors de cela, une autre solution est envisagée. Le DG de Engen a indiqué que, grâce à la SEP qui a vidé ses tanks, près de 200.000 litres d’essence seront bientôt mis à la disposition de la population de Kisangani.