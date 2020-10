Tout enseignant prestant dans une école primaire, conventionnée catholique en RD Congo, doit être pratiquant de la foi chrétienne de l’Église de Rome. Indique le cardinal Fridolin Ambongo.

Ce critère d’emploi attribué au cardinal Fridolin Ambongo, a provoqué un véritable séisme dans différentes plateformes des médias sociaux. Des internautes congolais, selon qu’ils soient fidèles catholiques ou pas, jugent diversement cette décision. Si certains la soutiennent, d’autres tirent à boulets rouges sur l’archevêque de Kinshasa et l’accusent de discrimination.

Selon plusieurs sources concordantes, le cardinal Fidolin Ambongo accorderait un prix non marchandable à la leçon de religion au niveau de l’Enseignement de base en général. Et en particulier, la pédagogie ou les préceptes de la catéchèse, entant que doctrine chrétienne, aux écoliers des classes terminales de 5ème et 6ème années primaires.

Par rapport à cette préoccupation du cardinal Fridolin Ambongo, on verrait mal qu’un enseignant qui ne pratique pas la foi chrétienne de l’Eglise catholique -généralement très critiquée par des Eglises dites de « réveil spirituel » en RD Congo -transmettre la catéchèse aux écoliers de sa classe. C’est donc cette réalité connue de tous, que brandissent les Congolais qui soutiennent la décision du cardinal Fridolin Ambongo, pour étayer leur argumentaire.

Cependant, le camp opposé pense que la décision de l’évêque de Kinshasa va à l’encontre du principe de Dialogue interreligieux, instauré en mai 1964 par le pape Paul VI qui avait même érigé un Conseil pontifical à cet effet. Dire que l’Encyclique « Redemptoris missio » consacre trois paragraphes au Dialogue interreligion. Moralité, les internautes qui désapprouvent la décision du cardinal congolais, déduisent que celle-ci porte des germes d’exclusion, de stigmatisation d’autres religions.