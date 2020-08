Pas de remboursement des frais des prestations diagnostiques et thérapeutiques liées à la Covid-19 (Cnops)

Les frais des prestations diagnostiques et thérapeutiques liées à la Covid-19 que ce soit les analyses biologiques, les examens radiologiques de diagnostic et de suivi, les séjours hospitaliers, ainsi que les médicaments, ne sont pas remboursables par la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale au Maroc (CNOPS).Un communiqué de la Cnops publié ce lundi et dont copie est parvenue à APA, la Caisse justifie sa décision par le fait que la pandémie de la Covid-19 s’intensifie comme étant une force majeure et fait également partie des maladies à caractère épidémique exonérées de la rémunération des services et prestations rendus par les hôpitaux et services relevant du ministère de la Santé.

Selon la Cnops, le coronavirus ne figure pas parmi les composantes du programme de santé prioritaire donnant droit au remboursement et prise en charge des soins y afférents par les organismes gestionnaires conformément au code de la couverture médicale de base.

Créée en 1950, la Cnops est une fédération qui regroupe 8 grandes mutuelles. Elle est chargée en matière d’assurance maladie obligatoire de base d’instruire, en coordination avec les sociétés mutualistes la composant, les demandes d’affiliation des employeurs et d’immatriculation des personnes relevant de son ressort, d’assurer le recouvrement des cotisations salariales et contributions patronales et de rembourser ou prendre en charge directement les prestations garanties par la loi.