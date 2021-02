Ouverture de la campagne électorale pour les législatives ivoiriennes

La campagne électorale pour les élections législatives ivoiriennes du 06 mars prochain est officiellement ouverte depuis ce vendredi et prendra fin le 04 mars prochain.

Pour ce scrutin législatif, 255 sièges de députés sont à pouvoir dont 169 dans des circonscriptions uninominales et 36 dans des circonscriptions où les électeurs votent pour des listes composées d’autant de candidats que de sièges à pourvoir.

Dans un communiqué de lancement de cette campagne transmis jeudi à APA, Coulibaly-Kuibiert Ibrahime, le président de la Commission électorale indépendante ( CEI), l’institution électorale ivoirienne, a assuré candidats et électeurs que les Forces de défense et de sécurité ont pris toutes les mesures sécuritaires pour garantir une campagne paisible.

«La période de campagne électorale est un moment d’écoute et d’échanges qui doit vous permettre de choisir le meilleur profil pour servir les aspirations et les intérêts légitimes du peuple à l’Assemblée Nationale», a dit le président de la CEI aux électeurs, les invitant à accueillir les candidats avec «civisme et responsabilité ».

S’adressant aux candidats, M. Coulibaly a soutenu qu’il s’agira pour eux, pendant cette période de campagne électorale de « démontrer, sans violences, sans invectives et sans provocation » aux électeurs, leurs aptitudes à les représenter valablement à l’hémicycle.

L’élection des députés à l’Assemblée nationale ivoirienne est prévue le 06 mars prochain. Cette élection se tiendra dans 205 circonscriptions électorales, 10759 lieux de vote et 22135 bureaux de vote sur l’ensemble du territoire national.