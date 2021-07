Ouverture à Rabat de l’exposition « Delacroix :souvenirs d’un voyage au Maroc »

L’exposition évènement « Delacroix :souvenirs d’un voyage au Maroc » s’est ouverte mardi au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain à Rabat.Il s’agit d’une grande exposition qui retrace le voyage du peintre français à travers des tableaux, des dessins, des armes et des instruments de musique qu’il a rapportés de son voyage qui l’ont accompagné durant toute sa carrière d’artiste.

Delacroix (1798-1863) est considéré comme le premier ambassadeur de la lumière et des couleurs marocaine.

Cette exposition-événement permettra aux Marocains de découvrir l’histoire du peintre et de ce voyage qui apporte également une clé de lecture et de compréhension de cette époque au Maroc, sur les plans historique, diplomatique et surtout artistique.

Organisée en partenariat avec le musée national Eugène-Delacroix- Etablissement Public du Musée du Louvre, l’exposition « Delacroix, souvenirs d’un voyage au Maroc », est une première sur le continent africain et dans le monde arabe.

Dans une allocution de circonstance, le président de la FNM, Mehdi Qotbi, a indiqué que cette exposition permettra de découvrir Delacroix, « un peintre qui a apporté des couleurs et a révolutionné la scène artistique de son époque » et de revenir sur son voyage initiatique au Royaume, lequel apporte une clé de lecture et de compréhension d’une certaine époque au Maroc, sur les plans historique, diplomatique et surtout artistique.

Pour sa part, la directrice du musée national Eugène-Delacroix et co-commissaire de l’exposition, Claire Bessède, s’est félicitée du « regard d’expert » porté sur les œuvres de Delacroix, mettant en avant l’effet qu’a eu le Maroc sur le parcours artistique d’un peintre ayant marqué son époque.

« Pendant plus de 30 ans Eugène Delacroix va représenter le Maroc à travers ses tableaux qu’il a fait dans son atelier à Paris », a-t-elle indiqué, rappelant que le peintre se basait « sur ses dessins, sur ses objets, sur sa mémoire et sur ses souvenirs » pour donner vie à son voyage au Maroc.

« Delacroix est le premier artiste à être venu au Maroc », a-t-elle relevé, notant qu’à travers ses tableaux du Maroc, le peintre a créé « un univers pictural cohérent avec une qualité de couleurs et une modernité dans la touche qui va influencer des artistes comme Matisse ».