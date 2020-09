Le Premier Ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, a appelé lundi à Kinshasa à la conscience collective pour l’instauration d’une réelle performance dans la gouvernance de la nation.

Le Chef du gouvernement qui l’a dit à l’ouverture du forum sur la performance dans la gouvernance de la nation au Fleuve Congo hôtel, situé dans la commune de la Gombe devant des sénateurs, députés nationaux, membres du gouvernement, diplomates accrédités à Kinshasa et près de 250 participants à cette cérémonie.

Prévus pour quatre jours, ces travaux qui s’inscrivent dans le cadre du changement des mentalités en vue de combattre la corruption dans un contexte d’un Etat de droits, visent la conclusion d’un pacte républicain pour augmenter le budget de la RDC.

Parmi les orateurs, on a noté, tour à tour, le gouverneur de la ville de Kinshasa, le président de l’Association congolaise pour l’accès à la justice (ACAJ), le responsable de l’Agence de prévention de lutte contre la corruption (APLC), le coordonnateur de la Coordination pour le changement des mentalités (CCM).

Quatre thèmes seront développés, à savoir : « la reconstruction de l’Etat et profil des dirigeants », « la mobilisation des ressources publiques, gestion et redevabilité », « les mécanismes de lutte contre la corruption, blanchiment des capitaux et détournement des deniers publics», et enfin « le règlement des arriérés fiscaux et non fiscaux: amnistie ou transactions ».

Source: ACP