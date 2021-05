Ouverture à Abidjan du « Bureau de la poste du futur » à l’université FHB

Le ministre ivoirien de l’Economie numérique, des télécommunications et de l’innovation, Roger Adom, a procédé jeudi à l’ouverture du « Bureau de la poste du futur » au sein de l’université Félix Houphouët-Boigny (publique), en présence du vice-directeur de l’Union postale universelle (UPU), Pascal Clivaz.

« Le Bureau de poste du futur que nous inaugurons ce jour devra pour nous être un véritable modèle de poste moderne, réinventée pour s’adapter aux besoins du moment, un laboratoire pour la poste Côte d’Ivoire à partir duquel elle devra sortir le modèle économique qui affirme sa mutation », a dit M. Roger Adom.

La poste continuera toutefois à assurer ses missions traditionnelles, a indiqué le ministre de l’Economie numérique, des télécommunications et de l’innovation, annonçant que les dispositions sont prises pour la construction dans le cadre du Projet ecom@Africa, d’une Centre de Tri et d’un Centre de logistique.

« Axée sur l’économie et l’inclusion numérique, cette agence fournira des services postaux, financiers et électroniques modernes et innovants et sera un véritable exemple à dupliquer en Côte d’Ivoire et dans les pays africains », a déclaré le directeur général de la Poste de Côte d’Ivoire, Isaac Gnamba Yao.

L’agence comprend un cyber café, une librairie, des guichets automatiques, un business center doté de services de reprographie, un espace de co-working, des produits de transfert d’argent par reconnaissance faciale, le visage remplaçant le code et le mot de passe.

Le vice-directeur général de l’UPU, Pascal Clivaz, s’est félicité de cette réalisation, ajoutant « nous l’avons rêvé et vous l’avez fait ». Il s’est en outre dit « satisfait » des préparatifs pour la tenue du 27e Congrès de l’UPU à Abidjan.

Pour sa part, le président de l’Université Félix Houphouët-Boigny, la plus grande université du pays, Ballo Zié, s’est réjoui de ce que cette agence fournira des services postaux numériques à quelque 65 000 étudiants, 2300 enseignants-chercheurs et au personnel administratif comprenant 800 agents.

C’est la deuxième fois, après l’Egypte en 1934 et la première fois en Afrique subsaharienne que la Côte d’Ivoire va abriter le Congrès ordinaire de l’UPU. Le pays assurera la présidence du congrès au cours des travaux durant les trois semaines et assurera la présidence du Conseil d’administration de l’UPU les quatre années à venir après le 27e Congrès de l’organisation.

Au terme du 27e Congrès de l’UPU, prévu à Abidjan du 9 au 27 août 2021, il sera écrit pour le cycle 2021-2024 la stratégie mondiale de l’Union postale universelle qui sera appelée la stratégie postale d’Abidjan.

Le ministre de la Construction et de l’Urbanisme, Bruno Koné, ex-ministre de la Poste, a dévoilé la stèle du Bureau de la poste du futur de l’université Félix Houphouët-Boigny, heureux de ce que le travail acharné de lui et son Cabinet aient produit ce chef-d’œuvre.