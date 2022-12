ONU: des experts pointent du doigt le soutien du Rwanda au groupe M23

Un rapport d’experts de l’Organisation des Nations Unies (ONU) révèle l’existence de preuves impliquant le Rwanda dans les exactions du M23.

Les Nations unies affirment avoir des preuves d’une « implication directe » des forces de défense rwandaises en RDC. D’après le rapport que RFI a pu consulter, l’armée rwandaise a fourni « des armes, des munitions et des uniformes » au groupe M23 dans le cadre d’opérations militaires menées à l’est du pays, au moins « entre novembre 2021 et octobre 2022 », précise l’ONU.

A travers des images et photographie de drônes, on peut voir des armes et des combattants du M23 aux frontières entre le Rwanda et l’Ouganda.

C’est une nouvelle accusation contre le Rwanda cette semaine. Mardi dernier, la France a condamné le Rwanda pour son soutien au M23.

Le groupe d’experts met aussi en évidence une collusion entre les FARDC avec des groupes armés, dont les FDLR et les maï-maï, réunis pour combattre le M23. Selon le rapport, plusieurs chefs de groupes armés ont proposé de « mobiliser 600 combattants » en renfort de l’armée régulière.