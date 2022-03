Je me sens dans l’obligation de vous présenter mes excuses et retirer quelques mots qui ont choqué”. C’est en ces termes que le vice-premier ministre, ministre de l’intérieur, Daniel Aselo Okito a présenté ses excuses devant la plénière mercredi 30 mars pour avoir indexé les députés provinciaux en connivence avec quelques nationaux d’être à la base du dysfonctionnement des provinces.

« Après vous avoir présenté toutes mes excuses, après vous avoir circonscrit le contexte dans lequel j’étais lors des agissements que j’aurai pu avoir, après vous avoir cités de façon non-exhaustive des dispositions légales sur base desquelles j’agis, je me remets à vous », a ajouté le VPM Daniel Aselo.

Pour rappel, en marge du séminaire des députés provinciaux avec le président de la République Félix Tshisekedi que le VPM avait déclaré au sortir des assises, devant la presse, que les élus provinciaux étaient manipulés par les députés nationaux pour déstabiliser les provinces et en plus de cela les députés provinciaux étaient là justes pour l’argent et non pour faire leur travail.