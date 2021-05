Quatre détenus sont morts dans la nuit de samedi à dimanche. Ils tentaient de s’échapper de la prison de Munzenze, selon le compte rendu de la réunion de crise dirigée dimanche par le lieutenant général Constant Ndima Kongba, gouverneur militaire du Nord- Kivu.

Aucun autre détail n’a été donné par les autorités politico-militaires sur cette affaire. Il faut dire que, des tirs étaient entendus dans la nuit de samedi à dimanche aux alentours de ce complexe carcéral qui compte déjà près de 2 500 pensionnaires.

Le gouverneur du Nord-Kivu le lieutenant général Constant Ndima Kongba, qui a dirigé cette nouvelle réunion du comité de crise autour de l’éruption volcanique, «a ordonné aux Forces armées de la République Démocratique du Congo et à la police nationale congolaise d’assurer la sécurité de la ville de Goma et dans les voies d’évacuation afin qu’on évite des cas de vols, de barbarie et d’infiltration pendant l’évacuation ».

Parmi les participants à la réunion de crise, il y avait les membres du comité provincial de sécurité, la MONUSCO et les humanitaires. Plusieurs questions étaient débattues dont celle de l’évacuation de la zone rouge vers les milieux plus sécurisés. La priorité était donnée aux personnes les plus vulnérables notamment les malades, les femmes enceintes, les vieillards et les enfants, a dit le gouverneur lieutenant général Constant Ndima Kongba.