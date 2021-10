Nouvelle CENI : Mike Hammer met la pression à l’Assemblée nationale

L’honorable Christophe Mboso, président de l’Assemblée nationale, a accordé un double audience, mardi 5 septembre à Kinshasa, à Mike Hammer et L. Sentebov, respectivement ambassadeurs des États-Unis et de la Russie en République Démocratique du Congo.

Au menu des échanges avec ses hautes, notamment, l’évolution du processus de désignation des nouveaux animateurs de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), ainsi que les élections prévues en 2023.

Le diplomate américain Mike Hammer, a au cours de cette rencontré, insisté sur la tenue des élections en 2023 en RDC. « Notre souci est de voir le processus avancer pour afin d’avoir le nouveau bureau de la CENI. Car, tous, nous voulons avoir des élections en 2023, des élections qui seront bien organisées, transparentes, équitables et crédibles », a-t-il déclaré.

Sentebov ambassadeur Russe en RDC, a dans son côté, revenu également sur les élections de 2023. « On vient de rencontrer l’honorable président de l’Assemblée nationale, Christophe Mboso, et on a parlé de la préparation des élections prévues pour 2023 », a dit le diplomate Russe au sorte de leurs échanges avec le speaker de la chambre basse du parlement Congolais.

Il faut signaler qu’à ce stade, les choses ne sont pas claires au niveau de la désignation des nouveaux mandateurs de la centrale électorale, on parle du blocage des confessions religieuses et le forcing de l’Assemblée nationale. Pas de consensus jusqu’à présent.