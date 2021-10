Le parti politique de Godefrod Mayobo, le Parti Lumumbiste unifié (PALU), n’a aucun représentant dans la nouvelle équipe dirigeante de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

A l’occasion du lancement officiel de la nouvelle carte de membre, le Secrétaire général du PALU, Godefroid Mayobo, a ténu a éclairer l’opinion publique sur cette question autour de la composition du Bureau de la centrale électorale.

« Parmi les gens qui sont désignés pour diriger la nouvelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), nous ne sommes pas dans cette équipe. Le PALU avait envoyé une lettre à nos alliés. Nous avons écrit au Président de la République qui avait émis la volonté de voir les congolais réunis pour changer les choses. Et nous avons accepté cet appel du Chef de l’État congolais Félix-Antoine Tshisekedi et pris l’engagement de servir le peuple congolais. A cet effet, nous avions envoyé une lettre où nous avions dit que nous voulions servir à la Centrale électorale au poste du rapporteur adjoint. Mais à ce jour, notre demande est restée sans suite ».

Par ailleurs, le Secrétaire général du PALU a fait savoir que le parti Lumumbiste Unifié reste allié de Félix Tshisekedi. Celui-ci a rappelé aux milliers de militants qui sont venus à cette occasion que ce n’est pas parce que PALU n’est pas représenté à la Centrale électorale que le parti est conditionné à perdre les élections.

Godefroid Mayobo a saisi cette opportunité pour sensibiliser davantage les militants et militantes de cette formation politique cher au feu Antoine Gizenga de faire l’Évangile de porte à porte pour permettre à ce parti d’atteindre dans un bref délai plus d’un million de membres à Kinshasa et six (6) millions sur l’ensemble du territoire national.