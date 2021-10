Le président de la chambre basse du parlement, Christophe Mboso, a programmé pour ce vendredi 15 octobre, l’audition du rapport de la commission paritaire qui a été chargée d’examiner les dossiers de chaque candidat membres de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI).

Le rapporteur de l’Assemblée Nationale Joseph Lembi Libula a dans communique, précise que cette séance plénière consacrée à l’audition du rapport de la commission paritaire, est prévue à 10 heures dans la salle des congrès du Palais du Peuple, avec un seul point à l’ordre du jour (audition du rapport de la commission paritaire sur la CENI) et invite les députés nationaux à y prendre part.

Il sied de rappeler que, la commission mixte paritaire chargée d’examiner les dossiers des candidats membres de la Centrale électorale, a déposé auprès du président de la chambre basse du parlement, le rapport final de ses travaux mercredi 13 octobre dernier.

L’honorable André Mbata qui a conduit ces travaux, a indiqué à la presse que, ces travaux ont été effectué conformément à la constitution et à la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI tel que adoptée par l’Assemblée Nationale et promulguée par le président de la République Félix Tshisekedi.

La commission paritaire a alors du dépôt de ce rapport, a déclaré garder la primeur des conclusions de leurs travaux à la plénière de l’Assemblée Nationale.

Il sied de signaler que, suite aux divergences persistantes entre les Confessions religieuses, le Front Commun pour le Congo (FCC), Ensemble pour la République et la coalition Lamuka, n’ont pas envoyé leurs délégués à la CENI, reprochant au processus de manque de consensus.