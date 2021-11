Nouvelle –CENI : Delly Sessanga s’est désolidarisé de l’Union-Sacrée

L’honorable Delly Sessanga, président national du parti politique Envol qui a soutenu Félix Tshisekedi à l’élection de 2018, se désengage officiellement de Tshisekedi et son Union Sacrée de la Nation.

Les déçus se comptent par milliers au sein de la coalition gouvernementale. L’Union Sacrée de la Nation est un leurre ou une vision pour refonder l’action gouvernementale après l’échec du mariage FCC CACH.

« Je suis quelqu’un qui a pris sa liberté par rapport à l’Union Sacrée. (…), On s’écarte de plus en plus de cette recherche du consensus. Je vais cesser d’appartenir à l’Union Sacrée. Je quitte l’Union Sacrée », dit tout haut l’élu de Luiza au Kasaï-Central dont son départ risque d’entraîner toute sa suite et même le G13 à la tête duquel il est parmi les têtes pensantes.

Après des vives contestations de part et d’autre sur la désignation, l’entérinement et l’investiture de Denis Kadima et son équipe à la tête de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), la classe politique est totalement divisée. Il siégera désormais à l’Assemblée nationale comme député non-inscrit.