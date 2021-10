Nouvelle CENI: « Arlette Odia s’oppose à l’entérinement de Denis Kadima

Publié le 05.10.2021 à 16h07 par Journal de Kinshasa. com

« Faire partir Mabunda et Ilunkamba n’était que des enjeux politiques mineurs. Le pouvoir est aujourd’hui appelé à faire profil bas pour sauver la République » a dit Arlette Odia.

Selon Arlette Odia, tout le monde sait que l’union-sacrée de la nation, bloque le processus électoral faute d’une majorité parlementaire réelle, devant faciliter la mise en place d’une CENI partisane.

« Le sursaut patriotique, c’est l’affaire des grands hommes. Les membres du Parti Présidentiel en seront capables. Nous y croyons. Sinon, comment on expliquerait le fait qu’un PV de 6 signatures sur 8, soit validé et qu’il vienne anéantir le précédent signé par tous les 8, constatant à l’unanimité la fin de mission des Confessions religieuses par un échec, tant dans la recherche du consensus que dans l’opération de vote ! C’est pourquoi nous réitérons notre appel au dialogue », dit-elle.

Madame Alerte Odia, est une juriste et politique. Elle émet ses avis soit entant que juriste, soit entant que politique, « selon l’utilité et le besoin communautaire, jamais avec les deux casquettes à la fois », dit-elle. Arlette Odia, présidente du Collectif pour le Développement et l’Unité du Congo (CDUC).