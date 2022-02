Le vice-gouverneur de province, Oscar Oshobale Oyunzi, a inauguré, lundi, deux infrastructures dans le cadre d’un partenariat avec le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), à savoir le centre de santé Modale et l’école EP Wele, au cours d’une cérémonie organisée au pôle de développement de Modale, situé à 35 Kms du territoire de Yakoma, dans cette entité.

Oscar Oshobale a, à cet effet, remercié le HCR pour son engagement ferme à réaliser diverses actions humanitaires, tant en faveur des réfugiés que des populations d’accueil, après avoir procédé, par ailleurs, le même jour à la pose de la première pierre de construction du Guest House du HCR, en plein centre-ville de Yakoma.

De son côté, la représentante du HCR en RDC, Liz Ahua Kpam, a fait savoir que la construction de ces infrastructures s’inscrit dans le cadre des actions globales pour les réfugiés, dans le cadre des principes de partage des charges et des responsabilités par le renforcement de la solidarité internationale, dans la fourniture de l’assistance et la recherche des solutions durables aux problèmes des réfugiés et des populations d’accueil.

«Nous avons le plaisir d’offrir, aujourd’hui, pour les besoins des réfugiés et des populations qui les accueillent, les infrastructures suivantes : une école primaire de 6 salles de classe équipées en tables et bancs, un bureau pour le directeur de l’école et une salle d’archives, le tout pour un montant de nonante mille dollars américains (90.000 $). À cela s’ajoutent des équipements de l’école, des kits scolaires, du matériel de fonctionnement et une contribution à la prime de prise en charge des enseignants, pour un montant de 71,634 dollars américains, soit un total de 161,634 dollars américains», a souligné Liz Ahua. «Nous avons également le plaisir d’offrir un centre de santé moderne intégrant des commodités pour recevoir des patients dans la dignité, d’une valeur de 120.000 dollars américains. Le centre de santé comprend un laboratoire, une pharmacie, une chambre de froide, une salle de soins, 3 salles de consultation, un bureau des infirmiers, 2 salles d’observation (hommes, femmes et enfants), une salle de réception et triage, une maternité comprenant un bureau des accoucheuses, une salle de travail, une salle d’accouchement, une salle postpartum immédiat et une salle de postpartum tardif et des toilettes», a-t-elle ajouté.

Ce centre de santé entièrement équipé en matériel, d’une valeur de 30,480 dollars américains, a-t-elle précisé, contient aussi un hangar de consultation prénatale et des latrines à 12 portes, un incinérateur et une fosse à placenta.

La représentante du HCR en RDC a révélé, en outre, que son organisation apporte une contribution aux salaires du personnel y compris des primes pour un total de 60,230 dollars américains, soit un total de 218.710 dollars américains.

Bientôt la remise d’une ambulance à Modale

La représentante du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), Liz Ahua Kpam, a annoncé la remise, dans les tout prochains jours, d’une ambulance au Centre de santé de Modale pour permettre le référencement des cas difficiles vers l’hôpital de référence de Wasolo.

Ces infrastructures qui sont livrées aujourd’hui, a-t-elle rassuré, seront suivies d’autres infrastructures scolaires primaires et secondaires cette année ainsi que la construction de forage productif pour le village dont l’un pour ce centre de santé.

Liz Ahua Kpam a invité les populations locales ainsi que les réfugiés à prendre soins de ces infrastructures, avant de les appeler au sens de responsabilité pour les entretenir et les maintenir en bon état pour leur bien-être