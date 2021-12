Street League Music-Libende Boys le groupe musical congolais composé de 5 jeunes artistes installés à Kampala en Ouganda depuis plus de trois ans, signe son retour à Beni avec deux concerts dans la ville.

Notons que, la première production a fait son plein jeudi 2 décembre dernier, coïncidant avec le bref séjour de la légende de la musique congolaise Koffi Olomide qui était en visite de compassion à la population de Beni affectée depuis plus de six ans par des tueries des combattant des ADF.

Signalons que, le Grand Mopao a collaboré avec Libende Boys dans la chanson « Célébration » sortie en août dernier et dont le clip cumule plus de 300 000 vues sur Youtube.

Le deuxième concert est prévu ce dimanche 5 décembre au stadium de basket-ball de Beni. L’objectif de ces productions est de véhiculer un message d’espoir à la population victime des massacres des groupes armés au Nord-Kivu.

« Par ces concerts, il y aura un message d’espoir, du positif et toute une motivation pour la jeunesse et pour toute la communauté », explique Ted Maravilla, un des Libende Boys lors d’un point de presse mercredi.

« On ne doit pas se laisser abattre par notre situation sécuritaire actuelle. Les jeunes doivent continuer à s’épanouir. On ne doit pas céder à la peur d’affronter notre réalité. Nous sommes dans une zone rouge, une zone où beaucoup peuvent perdre espoir et cela peut impacter directement leur avenir. Tout ce qu’il y a à faire, c’est de rester serein et garder l’espoir, faire de mieux de ce qu’on a à faire pour vendre le positif de notre région ». a –t-il ajouté.

Il sied de noter que, c’est depuis 2014 que ce groupe musical existe et fait la promotion de Beni, la ville qui les a vus naître et grandir.