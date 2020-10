La province du Nord-Kivu, s’apprête à recevoir la visite du président de la République, Félix Thisekedi, ce lundi 5 octobre 2020. La visite du chef de l’État a dans la ville de Goma, a été confirmée par le gouverneur de ladite province, Carly Nzanzu Kasivita.

Le numéro 1 de la province du Nord-Kivu Carly Nzanzu Kasivita, a invité la population de Goma à se rendre à l’aéroport international de Goma, pour réserver un accueil chaleureux au président de la République qui va atterrir à 10 heures du matin, heure locale.

Les questions liées à l’insécurité, au développement et les autres préoccupations de la province seront au centre d’un échange entre Félix Tshisekedi et la population, a fait savoir le gouverneur.

C’est depuis environ deux semaines que des modifications étaient constatées dans le programme du chef de l’Etat pour une visite à Goma. Félix Tshisekedi avait annoncé la tenue d’un échange avec ses homologues du Burundi, du Rwanda et de l’Ouganda sur la situation sécuritaire devenue préoccupante dans l’Est de la RDC et causée par des affrontements entre les forces armées de la RDC et les groupes rebelles locaux et étrangers, dont certains sont soupçonnés d’être instrumentalisés par des pays voisins.