L’honorable Adolphe Muzito, coordonnateur en exercice de la coalition Lamuka n’est pas resté indifférent à la suite de l’attentat terroriste survenu le 25 décembre dernier, dans la ville de Beni au Nord-Kivu.

Cette attaque à la bombe a fait 8 morts et plus de 20 blessés au niveau du restau-Bar «In-box», situé sur le boulevard Nyamwisi en plein centre-ville de Beni.

Pour le président national de Nouvel Elan et coordonnateur en exercice de la coalition Lamuka, cet attentat traduit les limites de l’état de siège décrété par le président Félix Tshisekedi dans la province du Nord-Kivu et de l’Ituri. Il le condamne fermement et présente ses condoléances aux familles éprouvées.

« Je considère que cette attaque terroriste traduit l’insécurité qui a élu domicile dans l’Est du pays que seul un gouvernement émanant véritablement de la volonté populaire telle qu’issue des urnes peut juguler. Cet attentat marque aussi les limites de l’état de siège que l’on reconduit invariablement sans tenir compte du ras-le-bol exprimé par les populations locales », a déclaré Adolphe Muzito.

Pour rappel, le ministre de communication et des medias Patrick Muyaya a déclaré, le dimanche 26 décembre dernier, que l’attentat de Beni dans la province du Nord-Kivu, ne va pas ébranler l’engagement du chef de l’État et du gouvernement de la République et encore moins la détermination de nos forces armées et les services de sécurité à combattre jusqu’à la dernière énergie tous ceux qui troublent la paix partout dans le pays.