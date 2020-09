Le Gouverneur de la province du Nord-Kivu, Carly Nzanzu Kasivita, a reçu pour des entretiens, mardi le député national Patrick Munyomo venu lui restituer le niveau d’avancement des préparatifs de la campagne de ramassage des armes et autres effets militaires détenus illégalement par des civils.

Répondant aux journalistes au sortir de l’audience, cet Elu de la ville de Goma a indiqué être au terme de la campagne de sensibilisation de différentes couches sociopolitiques sur le bien-fondé de cette campagne inscrite dans le cadre de la pacification du Nord-Kivu en particulier et de toute la partie Est en général. « Au niveau de la présidence et du Gouvernement, nous avons eu l’aval, le soutien et même les encouragements », a assuré l’hôte du Gouverneur avant d’ajouter qui au niveau provincial ce projet de ramassage d’armes a reçu l’approbation totale de toutes les sensibilités contactée car « à 100% tout le monde a été d’accord » en apportant chacun sa pierre à cette initiative qui croise la grande priorité du Gouverneur Carly Nzanzu qui fait « de la sécurisation de la Province » une préoccupation principale.

A noter que dans un premier temps, la Fondation Patrick Munyomo dit avoir réuni une rondelette somme évaluée à cinquante mille dollars américains dans le cadre de la première phase de la campagne de ramassage d’armes inscrite dans la droite ligne de la vision du Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a fait de la réinstauration de l’Est de la RDC une grande priorité.

Au Nord-Kivu, le lancement de la campagne de ramassage des armes et effets militaires est annoncé pour la première moitié du mois d’octobre sous le haut patronage du Gouverneur Carly Nzanzu Kasivita.

source: ACP