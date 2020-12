Les 18 ménages victimes d’un incendie survenu en date du 9 octobre 2020 au quartier Murara dans la ville de Goma ont reçu ce lundi, des maisons reconstruites par la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi.

C’était au cours d’une cérémonie à laquelle étaient conviées Mme la Vice-gouverneur de la province du Nord-Kivu, Marie Kahombo Lumoo avec à ses côtés l’épouse du Gouverneur de la Province, Mme Gentille Kasivita.

En remettant les clés des maisons construites et équipées, Mme Sarah Diselele, déléguée de la Fondation Maman Denise Nyakeru, a justifié l’acte de la Première Dame de la RDC par le souci non seulement de redonner du sourire et la joie aux membres des familles sinistrées mais aussi leur permettre de passer les festivités de Noel et de Bonne année dans des conditions idéales.

Pour sa part Madame Gentille Kasivita, épouse du gouverneur du Nord-Kivu, a salué cet acte de grande générosité posé par Mme Denise Nyakeru Tshisekedi pour son sens légendaire d’humanisme envers les personnes en détresse.

Outre les maisons reconstruites selon les normes, les bénéficiaires ont reçu des matelas, des lits, des ustensiles de cuisine, des vivres et non-vivres ainsi qu’une garantie locative des six mois.

La joie était lisible sur les visages des bénéficiaires qui ont imploré les bénédictions divines sur Mme Denise Nyakeru Tshisekedi et son cher époux surtout que leur couple fait du bienêtre des Congolais sa priorité préoccupation majeure. En date du 9 octobre dernier un incendie d’origine inconnue avait consumé les maisons et les biens

pour dix-huit ménages restés inconsolables au quartier Murara, communément appelé Office 2, dans la commune de Karisimbi de la ville de Goma.

Ont également rehaussé de sa présence cette cérémonie riche en sens, le Vice-Président de l’Assemblée provinciale du Nord-Kivu, Jean-Paul Lumbulumbu Mutanava ainsi les membres du comité provincial restreint de sécurité.