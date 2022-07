Des violents affrontements opposent depuis tôt le matin de ce mercredi 27 juillet, les Forces armées de la République democratique du Congo (FARDC) et les rebelles du M23, dans le groupement de Busanza (territoire de Rutshuru) au Nord-Kivu.

Selon les autorités administratives du groupement, les combats se déroulent dans les localités de Kabingo et Rubavu. « Les M23 ont tenté de déborder pour aller dans la localité de Musenzero et l’armée se défend. Les affrontements ont eu lieu à Kabingo. Les combats se localisent maintenant à Rubavu c’est à la limite avec le groupement de Jomba », a dit Syllas Bangala, secrétaire administratif du groupement de Busanza.

Et d’ajoute, les premiers tirs ont été entendus vers 7 heures du matin et jusqu’à midi heure locale, les combats se poursuivaient, selon ce responsable du groupement de Busanza qui redoute de nouveaux déplacements massifs de la population.

Rappelons tout de même que, depuis plus de deux semaines, l’armée et le M23 ne se sont pas affrontés. Les rebelles se sont emparés de l’importante cité frontalière de Bunagana ainsi que de plusieurs villages du groupement de Jomba y compris les collines stratégiques de Runyonyi et Chanzu à partir desquelles ils ont entamé l’offensive.