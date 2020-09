Billy Kambale Tshongo, ministre de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, est arrivé ce mardi 09 septembre 2020, à Goma, pour une mission officielle du gouvernement, ordonnée par le Premier Ministre Sylvestre Ilunga.

Dans une interview accordée à la presse après son atterrissage, Billy Kambale Tshongo a dit venir à Goma, pour faire un état des lieux de la Division Provinciale de la Jeunesse, se rassurer de la tenue des élections à la tête du Conseil Provincial de la Jeunesse et enfin, lancer des brigades agricoles en faveur des jeunes pour leur auto-prise en charge.

« Comme vous le savez, à Kinshasa nous encadrons les jeunes dans l’agriculture. Ici aussi nous allons faire la même chose car le Nord-Kivu est le grenier de la République. Je vais aller à Masisi, parce que j’ai des informations selon lesquelles des terrains et champs des jeunes sont spoliés. Je dois aller sur place pour me rendre compte de l’état de nos champs, et nous sommes déterminés à lancer ces brigades agricoles ici au Nord-Kivu », a déclaré le ministre Billy Kambale.

Ce cadre de l’Union pour la Nation Congolaise (UNC), de Vital Kamerhe, a, juste après son atterrissage, tenu un meeting populaire au stade les Volcans dans lequel il a annoncé des subventions en faveur des jeunes entrepreneurs de cette province en proie à l’insécurité et assuré son implication dans la création d’emploi et la promotion des initiatives locales de développement.