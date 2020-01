Nord-Kivu : 3 nouveaux cas d’Ebola confirmés à Butembo le 1er janvier 2020

L’épidémie à virus d’Ebola continue a tué les Congolais, trois nouveaux patients, souffrant de cette fièvre hémorragique, ont été enregistrés dans la ville de Butembo le 1er janvier 2020.

Deux cas ont été testés au Centre de Traitement de Butembo et un autre au centre de Katwa, d’après le rapport quotidien sur la situation épidémiologique publié par le secrétariat technique du Comité Multisectoriel de Riposte.

Ces nouveaux cas se déclenchent alors que jusqu’au 28 décembre dernier, la zone de santé de Katwa avait réalisé 86 jours sans répertorier de cas confirmé. Mais depuis, de nouveaux patients ne cessent d’apparaître entrainant ainsi de nouvelles inquiétudes pour une ville de Butembo qui est devenue épicentre de la maladie entre mars et juin 2019 suite aux attaques répétitives contre les équipes de riposte.

Il convient de noter qu’avec 652 cas confirmés depuis le début de l’épidémie, la zone de santé de Katwa est la deuxième la plus touchée après celle de Beni qui en compte jusqu’à présent 695. Le total de cas enregistrés au Nord-Kivu, Sud-Kivu et Ituri est de 3.380 entraînant ainsi le décès de 2.232 et au moins 1114 guérisons.