Nigéria : UBA désignée Banque africaine de l’année

Les solides performances financières de United Bank for Africa (UBA), la qualité de ses services à la clientèle et son soutien constant à la croissance économique accélérée sur le continent africain sont autant de raisons qui lui ont valu cette récompense.La belle moisson continue pour le Groupe UBA. Grand gagnant des « 2021 Banker Awards », l’établissement financier vient d’être désigné Banque africaine de l’année par Banker Magazine, principale publication d’informations financières internationales éditée par le Financial Times londonien.

Cette année, le groupe a battu un record en décrochant les prix prestigieux de la Banque africaine de l’année et de la Banque de l’année dans 13 pays. Avec un total de 14 récompenses, « c’est la toute première fois depuis près d’un siècle d’existence du magazine The Banker qu’un groupe bancaire rafle 14 prix en une seule édition », lit-on dans le communiqué parvenu jeudi à APA.

« Si plusieurs banques africaines ont impressionné le jury cette année, le lauréat le plus méritant pour le prix de la Banque africaine de l’année ne faisait aucun doute. Le Groupe UBA est le vainqueur incontestable sur la base de nombreux critères. Les performances d’UBA sont impressionnantes sur l’ensemble de son territoire, avec de très bons résultats financiers sur la plupart de ses marchés », a déclaré le rédacteur en chef de The Banker pour le Moyen-Orient et l’Afrique, John Everington.

« Comme je le dis toujours, UBA doit forcément être sur la bonne voie. Gagner 14 prix récompensant 13 filiales ainsi que le trophée de la Banque de l’année sur le continent africain est un véritable succès », s’est réjoui de son côté le directeur général du Groupe UBA, Kennedy Uzoka.

« Ces récompenses nous rassurent sur le fait que nous sommes en passe d’asseoir notre position de leader en Afrique, alors que nous continuons à offrir une qualité supérieure à toutes nos parties prenantes. Ces honneurs reviennent à nos millions de clients à travers le monde et à nos milliers de collaborateurs. Ils sont la véritable raison pour laquelle nous continuons à gagner », a poursuivi M. Uzoka.

Depuis 1926, le prix de la Banque de l’année distingue les meilleures institutions bancaires mondiales et est reconnu comme la référence du secteur en matière d’excellence bancaire. L’édition 2021 récompense les institutions qui ont devancé leurs pairs en termes de performance, d’initiatives stratégiques et de réponse à la pandémie de Covid-19.

United Bank for Africa Plc est une institution financière panafricaine de premier plan, qui propose des services bancaires à plus de 25 millions de clients, à travers plus de 1 000 filiales et points de contact dans 20 pays africains.

Établie aux États-Unis d’Amérique, au Royaume-Uni et en France, UBA affirme rapprocher les personnes et les entreprises à travers l’Afrique en leur offrant des services bancaires de détail, commerciaux et d’entreprise, des solutions innovantes de paiement et de transfert de fonds transfrontaliers, des services de financement du commerce et des services bancaires annexes.