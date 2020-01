Nigeria: la mégapole de Lagos veut interdire les motos-taxis

Le gouvernement local de l’Etat de Lagos, mégapole économique de 20 millions d’habitants connue pour ses embouteillages monstrueux, a annoncé une interdiction totale des motos-taxis et « keke » (tricycles à moteur), qui devrait entrer en vigueur dès le 1er février.

Ces deux moyens de transport sont utilisés par des millions de personnes, parmi les plus pauvres, et emploient des dizaines de milliers de jeunes non éduqués.

« Le gouvernement de l’État de Lagos veut agir fort contre la menace des motos et des tricycles commerciaux », ont écrit lundi les autorités sur Twitter, justifiant cette mesure radicale par les « chiffres effrayants » d’accidents mortels sur les routes.

« Le manque de respect du code de la route par les chauffeurs d’okada (taxis-motos) et de keke (pousse-pousse) a entraîné des pertes de vies inutiles », peut-on lire sur leur compte officiel.

Cette mesure radicale et sans annonce préalable devrait être appliquée dès le 1er février dans les principaux districts de la ville, coeur économique de l’Afrique de l’Ouest, ainsi que sur tous les grands axes et les ponts.

Les transports en commun restent peu développés voire totalement inexistants dans de nombreux quartiers, malgré l’ouverture de quelques lignes de bus ces dernières années.

