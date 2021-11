Nigeria : décès aux USA du frère d’Aliko Dangote

Le défunt Sani Dangote était le numéro deux du groupe Dangote.Aliko Dangote, l’homme d’affaires le plus riche du Nigeria et d’Afrique, a perdu son frère et partenaire commercial, Sani Dangote, décédé aux Etats-Unis, a appris APA lundi.

La cause de son décès est tenue secrète, mais le groupe Dangote a publié un communiqué pour regretter son décès.

Des informations non confirmées affirment que Sano était malade et en phase terminale. Il était le vice-président de son frère, Aliko au sein du groupe Dangote.