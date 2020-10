La famille d’Alphonse Mwimba Makiese alias Texas vient de rendre public, le programme des obsèques du catcheur Texas décédé le 30 août 2020 à Kinshasa.

Selon ce programme, la levée du corps est prévue pour samedi 10 octobre à 10 heures, à la morgue de l’hôpital du Cinquantenaire à Kinshasa. Le recueillement est prévu à l’esplanade du même hôpital à 10h20.

Et s’ensuivront les témoignages des catcheurs, des membres de sa Fondation ainsi que des amis et connaissances. Les mots du Ministère des personnes vulnérables et vivant avec handicap et du Ministère des sports et loisirs figurent également dans le programme.

Il sied de signaler que, la dépouille de Mwimba Texas a passé plus d’un mois à la morgue depuis son décès le dimanche 30 août 2020, par défaut d’organisation des obsèques.

Comme témoignage du journaldekinshasa.com, Alphonse Mwimba Makiese alias Texas, était connu non seulement pour son immense carrière et impressionnant palmarès mais aussi et surtout pour son engagement aux côtés des personnes vulnérables notamment les albinos à travers la fondation éponyme créée en 1998.