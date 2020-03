Nécrologie et Coronavirus, en vedettes dans les quotidiens burkinabè

Les quotidiens burkinabè de ce mercredi évoquent l’actualité relative à la pandémie de coronavirus (Covid-19), mettant en exergue le décès, la veille, de l’artiste musicien camerounais, Manu Dibango.«Musique: Manu Dibango a rangé sa trompette», titre le quotidien national Sidwayaqui précise qu’«hospitalisé depuis plusieurs jours, après avoir été contrôlé positif au coronavirus, le saxophoniste camerounais et légende de l’afro-jazz, manu Dibando est décédé le mardi 24 mars 2020, à l’âge de 86 ans».

Aujourd’hui au Faso (privé) affiche, à ce sujet: «Mort de Manu Dibango du coronavirus: Il laisse le Soul Makossa éternel».

Selon le journal, «après Aurlus Membele, emporté par le virus à couronne, ce mal du siècle, voici que le Covid-19 emporte sur ses ailes mortelles l’immense et virtuose Manu Dibango et son souffle qui convertissait l’air divin en symphonie céleste».

Pour sa part, L’Observateur Paalga, le doyen des quotidiens privés du Burkina Faso, s’exclame: «Décès Manu Dibango : ça y est, le Covid-19 a cassé le moteur !».

Le même journal reprend à sa Une, les propos du pasteur Henri Yé, président de Fédération des églises et missions évangéliques (FEME) qui déclare: «Il faut que les pasteurs aient plus de retenue et de discernement».

L’homme de Dieu interrogé par L’Observateur Paalga, se prononce ainsi au sujet des mesures prises pour éviter la propagation du Coronavirus au Burkina.

