MTN Côte d’Ivoire lance la construction de son siège en présence de Cyril Ramaphosa

MTN Côte d’Ivoire a procédé vendredi à Abidjan à la pose de son futur siège social, en présence du président sud-africain Cyril Ramaphosa, et le Premier ministre ivoirien Patrick Achi, au terme d’une visite d’Etat de 72h.

La présence de M. Ramaphosa à cette cérémonie de pose de première pierre, marque un soutien au groupe sud-africain MTN, dont de hauts dirigeants ont effectué le déplacement pour prendre part à cet événement.

Le directeur général de MTN Côte d’Ivoire, M. Djibril Ouattara, a indiqué que ce siège futuriste sera bâti sur une superficie de 1,5 hectare pour un coût d’investissement de 20 milliards de Fcfa.

Situé dans la zone « Akwaba Business park », dans le commune de Port-Bouët, cité balnéaire, dans le Sud d’Abidjan, ce siège s’inscrit parmi les priorités de la filiale, implantée en Côte d’Ivoire depuis 15 ans.

L’édifice qui sera réalisé non loin de l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, a été conçu pour répondre aux normes les plus rigoureuses au monde en matière de construction durable, de conception fonctionnelle intégrative.

Le directeur général de l’entreprise de téléphonie et de Télécoms, Djibril Ouattara, a fait savoir que la livraison du siège est prévue pour le 1er trimestre 2023, soit dans un peu plus de un an.

À la veille de cette cérémonie de pose de première pierre du futur siège de l’entreprise, MTN Côte d’Ivoire a lancé les tests de la 5G, qui ont été concluants au cours du Forum économique Côte d’Ivoire-Afrique du Sud, les 2 et 3 décembre 2021, à Abidjan.