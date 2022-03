Mozambique : signature d’un accord au niveau de service avec le FMI

Il s’agit du premier soutien du FMI au Mozambique depuis avril 2016, date à laquelle le Fonds a suspendu son programme avec le pays.Le Fonds monétaire international (FMI) a conclu avec le Mozambique un accord au niveau de service, en vertu duquel l’institution de Bretton Woods soutiendra un programme triennal visant à promouvoir la stabilité macroéconomique dans ce pays d’Afrique australe.

Dans un communiqué publié mardi, le FMI a déclaré que cet accord est soutenu par la Facilité élargie de crédit à hauteur de 470 millions de dollars et « vise à favoriser une croissance durable et inclusive, ainsi que la stabilité macroéconomique à long terme ».

« L’accord au niveau de service est soumis à l’approbation de la direction et du conseil d’administration du FMI », précise le communiqué.

Il s’agit du premier soutien du FMI au Mozambique depuis avril 2016, date à laquelle le Fonds a suspendu son programme avec le pays après la révélation d’un scandale concernant des dettes publiques cachées.

Cette suspension est intervenue à la suite de prêts évalués à plus de 2 milliards de dollars américains obtenus frauduleusement par trois sociétés liées à des titres auprès des banques Crédit Suisse et VTB de Russie, sur la base de garanties de prêt illicites émises par le gouvernement de l’époque sous l’ancien président Armando Guebuza.

Le soutien triennal du FMI à l’économie mozambicaine serait axé sur la croissance, la viabilité budgétaire et les réformes de la gestion des finances publiques et de la gouvernance afin de réduire la dette et les vulnérabilités de financement.

« Le programme vise à maintenir le rythme des réformes structurelles pour améliorer la gestion des ressources budgétaires ».