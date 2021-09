Mondial de Futsal : Qualification historique du Maroc en quarts de finale

L’équipe marocaine de futsal s’est qualifiée ce mercredi en quarts de finale de la Coupe du monde de Futsal, Lituanie 2021, en éliminant le Venezuela 3-2 (2-1 à la mi-temps). Les Marocains seront opposés en quarts de finale au vainqueur de la rencontre Brésil-Japon.Les Lions de l’Atlas se sont qualifiés pour la première fois de leur histoire en quarts de finale de la Coupe du monde de futsal en dominant le Venezuela (3-2). Soufiane El Mesrar, par deux fois en première mi-temps et un troisième but en seconde mi-temps, a permis aux Marocains de passer l’obstacle du Venezuela et de donner rendez-vous au vainqueur du match Brésil-Japon qui devra se jouer jeudi à Kaunas.

Cette qualification est un exploit inédit pour le football en salle au Maroc. Après les éliminations en phase de groupes en 2012 et 2016, les Lions de l’Atlas ont surpris tout le monde en enchaînant les bonnes performances en Lituanie. Après quatre matchs disputés, le Maroc reste sans défaite.