Le secrétaire général de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), Augustin Kabuya, qui était face à la presse le 1 septembre dernier, a accusé le Front commun pour le Congo( FCC), d’utiliser Martin Fayulu et Théodore Ngoy pour obtenir le départ de Félix Tshisekedi.

« Nos amis sont en train de nous distraire parce qu’ils sont en train de planifier quelque chose contre le chef de l’État. L’exécutant c’est Théodore Ngoy. Nous sommes au courant de toutes sortes des manœuvres que nos partenaires planifient. Nous disons bravo, le moment opportun nous allons réagir par rapport à tout ceci. Nous les attendons », a-t-il indiqué à la presse.

Augustin Kabuya a rappelé à la presse que, le Chef de l’État Félix Tshisekedi, n’a jamais violé la Constitution en nommant les nouveaux juges de la Cour constitutionnelle, il appareilleurs invité Martin Fayulu à la constance.

« Fayulu s’embrouille. Quand on est un homme d’État, on doit avoir une personnalité. On ne peut pas être balloté par n’importe quel vent. Monsieur Félix Tshisekedi n’a jamais violé la Constitution. Pour se consoler, Fayulu est prêt à embrasser n’importe quelle personne pour faire entendre sa voix », a-t-il conclu.

Il faut rappeler tout de même que, Martin Fayulu le candidat malheureux à la présidentielle de 2018, a adhéré à l’idée de la mise en accusation du chef de l’Etat proposée au parlement par Théodore Ngoy. Ils accusent le président de la République d’avoir délibérément violé la Constitution en relevant de leurs fonctions, en plein mandat, deux juges de la Cour constitutionnelle.