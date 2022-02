Minusca en Centrafrique : Mankeur Ndiaye remplacé par une Rwandaise

La Rwandaise Valentine Rugwabiza remplace le Sénégalais Mankeur Ndiaye à la tête de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA).Mme Rugwabiza succède ainsi au Sénégalais Mankeur Ndiaye qui dirigeait la Mission depuis 2019 selon un décision du Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres

Le Secrétaire général est reconnaissant pour les services rendus par M. Ndiaye au peuple de la République centrafricaine pendant une période turbulente et critique de son histoire. Son leadership a été déterminant pour le soutien global de la MINUSCA aux élections générales organisées en 2020-2021.

Mme Rugwabiza a travaillé pendant plus de trente ans sur les questions de développement et de sécurité de l’Afrique dans les secteurs public et privé en tant que membre du Cabinet, diplomate de haut rang du Rwanda accrédité auprès de plusieurs pays et organisations et haut dirigeant dans des entités nationales, nationales, régionales et multilatérales.

Depuis 2016, Mme Rugwabiza a occupé le poste de représentante permanente du Rwanda auprès des Nations unies et d’ambassadrice non résidente du Rwanda en Colombie et en Jamaïque. De 2014 à 2016, elle a été ministre des Affaires de la Communauté d’Afrique de l’Est et membre de l’Assemblée législative d’Afrique de l’Est.

De 2013 à 2014, elle a été directrice générale du Rwanda Development Board et membre du cabinet. De 2005 à 2013, Mme Rugwabiza a été directrice générale adjointe de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) à Genève. Avant cela, elle a été représentante permanente du Rwanda auprès de l’Office des Nations unies à Genève et des institutions spécialisées des Nations unies, ainsi qu’ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire du Rwanda en Suisse de 2002 à 2005.