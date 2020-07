Ministère de la justice : Minaku, Luzolo, Boshab, parmi les successeurs de Tunda Ya Kasende

Me Tunda Ya kasende l’ancien ministre de la Justice a démissionné le samedi 11 juillet dernier et son remplacement ne devrait pas traîner dans l’équipe gouvernementale.

Pour le succéder, le mercato est ouvert et le Premier Ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a une grosse marge de manœuvre. Le chef de l’exécutif national devra puiser dans la réserve de sa famille politique, le Front Commun pour le Congo. À ce poste, trois noms reviennent avec insistance dont celui de Aubin Minaku, de Luzolo Bambi ainsi que celui d’Evariste Boshab tous, proche de l’ancien président de la République, Joseph Kabila.

Mais dans cette course à ce poste, Sylvestre Ilunga Ilunkamba devra se plier aux caprices et exigences du chef de l’État, Félix Tshisekedi. Adepte du renouvellement de la classe politique et d’un État de droit, le président n’aime pas voir les mêmes têtes de revenir dans la gestion de la chose publique.

Si ce critère est de stricte observance, Luzolo Bambi part avec un léger avantage devant les autres prétendants. Aubin Minaku, ancien président de la chambre basse du parlement tout comme Evariste Boshab n’ont pas une meilleure cote auprès du chef de l’État. Les deux hommes pourraient essuyer la banquette au profit de Luzolo, actuellement membre de la Cour Constitutionnelle et l’ancien ministre de la Justice.

Source: Actu Rdc