Mines : enfin la RDC a son usine ultramoderne de raffinage de cuivre et cobalt

La société minière Deziwa SAS (Somidez), une Joint-Venture créée en 2017 et détenue par l’opérateur minier public Gecamines (49%) et le groupe China Non ferrous Metal Compagny (51%); a inauguré mercredi 15 janvier à Kolwezi son usine ultramoderne de raffinage de cuivre et cobalt.

D’une capacité installée de 80.000 tonnes de cuivre et 8000 tonnes de cobalt par an, le projet Deziwa, qui a nécessité un investissement de 880 millions $, va reposer sur des réserves de 4.6 millions de tonne de cuivre et 420 mille tonnes de cobalt. La phase additionnelle du projet prévoit de doubler cette capacité de production.

Pour Albert Yuma Mulimbi, président du conseil d’administration de la Gecamines, absent mais représenté, l’inauguration de cette usine replace « la RD Congo sur le chemin de la reconstruction de son potentiel industriel minier ».