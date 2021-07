L’honorable député national Ados Ndombasi a déposé, ce lundi 26 juillet 2021, au bureau de l’Assemblée nationale, une question orale avec débat adressée au ministre de l’Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Daniel Aselo Okito. Suite au meurtre d’un étudiant de l’université de Kinshasa samedi 24 juillet dernier par balle d’un policier.

Le député Ndombasi l’auteur de la question orale, veut notamment savoir les critères de recrutement des policiers. Le jeune Honoré Shama Kwete, étudiant à l’UNIKIN, a été abattu samedi 24 juillet 2021 par un policier.

Il sied de signaler que, le général Sylvano Kasongo Kitenge, commissaire divisionnaire adjoint de la police et commandant de la ville de Kinshasa, a condamné avec la dernière énergie cette bavure policière de trop et rassure toute la population de Kinshasa que le policier Matondo Mwalimu du sous commissariat Mahimbi 2 qui a tiré sur l’étudiant est recherché et sera arrêté afin de répondre de ses actes.

Le recteur de l’UNIKIN invite d’autres étudiants de cette alma mater au calme, demande au gouvernement de prendre en charge les obsèques de l’étudiant décédé.