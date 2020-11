Le directeur Afrique au ministère français des Affaires étrangères, Christophe Pigot, a transmis, jeudi, un « message d’amitié et de soutien » du Président de la République française, Emmanuel Macron, a son homologue congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux « ambitieuses réformes entreprises en République démocratique du Congo ».

L’émissaire français, qui a réitéré le soutien de son pays à l’unité et à l’indépendance de la RDC, a précisé qu’il a également échangé avec le Chef de l’État sur la future présidence de l’Union africaine (UA)qui sera assumée par la RDC en 2021, étant donné les défis importants auxquels il faudra faire face, notamment la COVID-19 et les crises régionales, dans le cadre de l’Union Européenne et de l’Union africaine.

« Les difficultés économiques auxquelles fait face l’Afrique en cette période de la COVID-19 ont également été évoquées avec le Chef de l’État », a dit le haut fonctionnaire français. A ce titre, le Président Macron a invité son homologue congolais à participer à un sommet prévu en France au premier semestre de 2021.

A une question de la presse, M. Bigot a répondu que les relations entre Kinshasa et Paris sont excellentes et que la France a développé un programme de 300 millions d’euros consacré au soutien à la RDC dans des projets de développement et la coopération militaire.

L’ambassadeur de la France en RDC, François Pujolas, a accompagné l’émissaire français auprès du Chef de l’État.

Source: ACP