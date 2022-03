Mesfin Tassew, nouveau PDG d’Ethiopian Airlines

Le Conseil d’administration d’Ethiopian Airlines a annoncé la nomination de Mesfin Tassew comme nouveau président-directeur général de la compagnie aérienne.Cette nomination intervient après que Tewolde Gebremariam a démisdionné mercredi dernier du poste de PDG de la compagnie aérienne pour des raisons de santé.

M. Tassew a occupé différents postes au sein de la compagnie aérienne pendant 38 ans, notamment des postes de direction.

Il a obtenu une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l’Open University au Royaume-Uni, une maîtrise en génie électrique spécialisée en génie des communications de l’Université d’Addis-Abeba et une licence en génie électrique de l’Université d’Addis-Abeba.

« Je suis honoré et humble d’être nommé directeur général du groupe Ethiopian Airlines, que je sers depuis près de quarante ans à différents postes », a-t-il déclaré.

« Mon nouveau rôle me donne l’occasion de poursuivre la croissance rapide et rentable de notre chère compagnie aérienne et de l’amener au niveau supérieur. J’appelle tous mes collègues d’Ethiopian à se donner la main et à aller de l’avant pour continuer à réussir », a poursuivi Mesfin Tassew dans son discours d’acceptation de sa nomination intervenue hier jeudi.

Il a été directeur de l’exploitation d’Ethiopian Airlines de 2010 à 2021 et a dirigé avec succès les opérations de la compagnie aérienne de manière efficace et rentable en développant les ressources internes pour faire face à sa stratégie de croissance.

En 1984, Mesfin avait reçu la médaille d’or de la faculté de technologie de l’Université d’Addis-Abeba en tant que diplômé exceptionnel de l’année.