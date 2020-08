Le géant de la capitale compte ratisser son effectif avant le coup d’envoi de la saison prochaine. Y. Diba, a confirmé que deux joueurs sont sur le point de rejoindre l’effectif de Ibenge.

La pré-saison chez l’As V.Club sera très mouvementée. Comme nous vous l’annoncions, l’attaquant Éric Kabwe va s’engager avec les Verts et Noirs Yves Diba l’a affirmé à la presse. « Nous avons manifesté un intérêt pour ces jeunes joueurs (Kabwe et Lilepo) qui ont fait une belle saison. Rien n’est encore conclu pour le moment, c’est encore top secret mais vers la fin de la semaine, nous aurons une conférence de presse officielle ». Tout porte à croire que lors de la conférence de presse, les nouveaux joueurs seront annoncés.

« Nous sommes en pourpalers pour Éric Kabwe et Lilepo Makabi, et nous avons beaucoup avancé. Ces deux pistes nous semblent être rassurantes parce que nous entretenons des très bonnes relations avec les dirigeants de ces clubs (Lubumbashi Sport et Renaissance). Ils nous ont facilité les négociations mais il reste des petites choses à mettre en place », a ajouté Yves Diba.