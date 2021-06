L’international Christian Luyindama ne manque pas de courtisans. Le talent du Boss intéresse plusieurs clubs sur le vieux continent. Après l’intérêt manifeste de Tofees d’Everton, le profil de l’ancien joueur du TP Mazembe plaît au club Russe du Spartak Moscou.

Le géant de la première division du championnat de football au pays de Vladimir Poutine est même passé à l’offensive pour convaincre le défenseur congolais Christian Luyinduma.

A en croire Rixo Sport, l’écurie Russe a formulé une offre concrète de 3,5 millions d’euros sur la table de Galatasaray. Mais, le club Sang et Or est un peu plus gourmand. Le club Stambouliote ne compte pas laisser filer le Congolais pour moins de 5 millions d’euros.

Pour rappel, l’international congolais Christian Luyinduma ancien joueur du Tout puissant Mazembe de Moise Kantumbi, est arrivé à Galatasaray depuis janvier 2019 en provenance du Standard de Liège.