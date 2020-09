Constant Omari a notifié, mardi 29 septembre, au Daring Club Motema Pembe (DCMP) de la décision de mettre en œuvre la mesure prise par la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), interdisant le club vert et blanc de Kinshasa de recruter sur le plan national et international.

En effet, la commission de discipline de la FIFA avait sanctionné le DCMP pour non-paiement des salaires du joueur malien Ousmane Sangaré (94 000 USD) et résiliation unilatérale du contrat du joueur brésilien Renan Augusto. Le premier avait finalement trouvé un accord avec les Imaniens pour un arrangement à l’amiable tandis que le second dossier est resté pendant alors que 45 jours avaient été accordés au sanctionné pour payer le 18.000 USD plus 43.000 USD d’amende afin d’échapper à la sanction qui pourrait s’étendre à 3 saisons. Sangaré était lié au club pour quatre ans (2015-2019) et Renan Augosto pour 3 ans (2016-2019).

Dans sa correspondance, la FECOFA précise que DCMP n’est pas autorisé à enregistrer des nouveaux joueurs pour le championnat qui débute ce vendredi 2 octobre jusqu’à la levée de la sanction après paiement de l’amende infligée.

Un véritable coup de massue lorsque l’on sait que l’entraîneur des immaculés Isaac Ngata a fait appel à plusieurs joueurs qui sont d’ailleurs en pleine préparation dans la banlieue de Kinshasa.

Il sied d’annoncer que, DCMP disputera son premier match de la 26ème édition du championnat nationale le samedi 3 octobre contre le Racing Club de Kinshasa (RCK).