Le président du Tout Puissant Mazembe, a dans un communiqué parvenu à notre rédaction, annonce la signature du milieu de terrain polyvalent, Amédée Masasi Obenza en provenance de l’As V.Club lub de Kinshasa.

Amédée Masasi Obenza a paraphé un bail de 4 ans avec les Corbeaux lushois. L’officialisation de ce transfert libre a été faite lundi 28 février 2022 dans la soirée par le site internet du TP Mazembe.

Ancien joueur de New Soger et de la JS Groupe Bazano, Amédée Masasi retourne à Lubumbashi, ville où il a été repéré par Florent Ibenge en 2020 pour rejoindre l’As V Club de Kinshasa où il a fait parlé de lui.

« En recrutant Amédée Masasi, le TP Mazembe s’enrichit d’un élément créatif et percutant », se réjouit le club de Moise Katumbi sur son site officiel.