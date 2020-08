La présidente de la chambre basse Jeanine Mabunda, apporte son soutien à Denis Mukwege. Elle rapporte qu’elle a échangé longuement avec le Prix Nobel de la paix ces derniers jours sur les menaces dont il est victime.

« J’ai eu cette semaine une longue conversation avec Dr Denis Mukwege concernant les menaces auxquelles il fait face. Je l’ai rassuré du soutien de la représentation nationale et ai condamné fermement les menaces et tentatives d’intimidation visant ce médecin courageux et Prix Nobel », dit la speaker de l’Assemblée nationale.

La présidente de la chambre basse, met également le gouvernement devant ses responsabilités au sujet de la sécurité du célèbre médecin. « J’appelle le Gouvernement à mettre tout en œuvre pour que sa sécurité et celle de l’Hôpital de Panzi que j’ai visité en février soit renforcées. A l’instar de Michelle Bachelet, j’appelle à des enquêtes diligentes pour que les auteurs de ces actes d’intimidations en répondent devant la justice ».

Mabunda annonce aussi que le parlement se penchera sur les discours de la haine. Ces derniers jours, le réparateur des femmes Dr Denis Mukwege, a reçu le soutien de plusieurs autres personnalités et entités.