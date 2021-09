Médias ivoiriens: les lauréats du Prix Caidp seront connus le 28 septembre

Les lauréats du prix CAIDP pour l’accès à l’information, en Côte d’Ivoire, visant la promotion des grands genres journalistiques (enquête, reportage, interview), seront connus le 28 septembre 2021.

« Nous avons bouclé les travaux de délibération (… ) rendez-vous le 28 septembre 2021 », a déclaré Mam Camara, le président du jury du Prix Caidp.

Le jury du Prix Caidp du Réseau des journalistes pour l’accès à l’information (Rejaip-ci) a finalisé mardi ses travaux au siège de la Commission d’accès à l’information d’intérêt public et aux documents publics (Caidp).

Ils ont eu 4 heures de temps de délibération pour déterminer les cinq lauréats de la troisième édition du Prix Caidp du Réseau des journalistes pour l’accès à l’information (Rejaip-CI).

Selon le président du jury, Mam Camara, ancien président de l’Union nationale des journalistes (Unjci), la 5e édition du concours de la meilleure investigation du « Prix CAIDP » verra cinq prix qui seront décernés.

On a Le Grand prix Caidp, le 2ème Prix, le 3ème Prix, le Prix d’Encouragement Kébé Yacouba et le Prix de la Meilleure Production Journalistique « Accès à l’Information, Médias et Migration » soutenu par l’Unesco.

Dix-neuf journalistes sont en compétition sur 26 productions présentées au jury. L’on dénombre six productions au niveau de la presse numérique.

Les Prix Caidp, édition 2021, seront décernés le 28 septembre à l’occasion de la célébration de la Journée internationale de l’accès universel à l’information.