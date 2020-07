Me Ghislain Kikangala nommé coordonnateur des agents anti corruption du président Félix Tshisekedi

L’agence de prévention et de lutte contre la corruption, APLC, service spécialisé au sein du cabinet du chef de l’Etat Félix Tshisekedi, sont connus.

L’agence de prévention et de lutte contre la corruption aura la tâche particulière de mettre un terme à la corruption « à l’image de la brigade d’Eliott Ness dans les années 20 aux Etats-Unis », avait annoncé le président de la république.

Ci-dessous les noms et fonctions des membres de la coordination de l’APLC sont

⁃ Maître Ghislain Kikangala (photo), coordonnateur

⁃ Mike Lesaye, coordonnateur adjoint chargé des plaintes, enquêtes et investigations

⁃ Benny-Laure Kamwenziku Kusanzakana, coordonnatrice adjointe chargée des détections, de la prévention et de l’administration

⁃ Francis Lusakueno-Kisongele Mena, coordonnateur adjoint chargé des poursuites des affaires fixées devant la justice.

« Les incorruptibles » du président Tshisekedi auront pour tâche de sensibiliser, de prévenir et d’éviter l’évasion des capitaux évaluée, par l’ancien ministre Mayobo à plus de 10 milliards de dollars par an, plus de 2 fois l’équivalent du budget, en 2008.

Le coordonnateur de l’APLC était jusque là avocat au barreau de Bruxelles » et fût également avocat personnel de feu Étienne Tshisekedi. Selon son parcours, M Kikangala a été pendant au moins 20 ans, avocat de la Minière de Bakwanga (Miba).